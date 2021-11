Les Rousses Les Rousses Jura, Les Rousses Déambulation musicale des Zallum’Gaz Les Rousses Les Rousses Catégories d’évènement: Jura

Les Rousses

Déambulation musicale des Zallum’Gaz Les Rousses, 17 février 2022, Les Rousses. Déambulation musicale des Zallum’Gaz Centre du village 495 Rue Pasteur Les Rousses

2022-02-17 – 2022-02-17 Centre du village 495 Rue Pasteur

Les Rousses Jura EUR 0 0 Les Zallum’ Gaz, cinq fanfarons jurassiens mettront l’ambiance au coeur du village des Rousses lors d’une déambulation musicale festive ! Ouvrez l’oeil et les oreilles ! Animation organisée par l’Office de tourisme. Les Zallum’ Gaz, cinq fanfarons jurassiens mettront l’ambiance au coeur du village des Rousses lors d’une déambulation musicale festive ! Ouvrez l’oeil et les oreilles ! Animation organisée par l’Office de tourisme. Centre du village 495 Rue Pasteur Les Rousses

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Les Rousses Autres Lieu Les Rousses Adresse Centre du village 495 Rue Pasteur Ville Les Rousses lieuville Centre du village 495 Rue Pasteur Les Rousses