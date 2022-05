De bouche à oreilles + Mektoub Marseille 1er Arrondissement, 29 mai 2022, Marseille 1er Arrondissement.

De bouche à oreilles + Mektoub Marseille 1er Arrondissement

2022-05-29 – 2022-05-29

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le Festival Tendance Clown tient place à Noailles, le temps de 2 spectacles, la suite de la journée se déroulera à la Cité des Arts de la Rue.



• 14h – De bouche à oreilles – Boubacar N’Diaye

Carte blanche au conteur et griot Boubacar N’Diaye, une proposition de L’éolienne.

Boubacar nous transporte dans l’univers de son enfance, sous l’arbre à palabres, dans un village du Sénégal. Il nous transmet « de bouche à oreilles » ce que lui ont légué ses deux mères et sa grand-mère. Avec toute sa générosité, il nous offre l’énergie et le rayonnement de sa joie d’être ensemble, comme peuvent le vivre petits et grands autour du griot du village, à quelques milliers de kilomètres d’ici.

Contes, devinettes, chants, danses, musiques traditionnelles et paroles de griot se mêlent, choisis en fonction du public et du moment, comme le veut la tradition !

Création 2003 – Tout public dès 5 ans – Durée : 60 min

Spectacle produit par L’Eolienne.



• 16h – Mektoub – La Nour

Mektoub, c’est un seule-en-scène multi-personnages mi-standup de cirque, mi-chant sous la douche, mi-danse expérimentale et mi-makrouds de ma Mima.

Des formes, des femmes, une femme : boule à facettes aux multiples ipséités. Tantôt blédarde, tantôt lascarde ou encore chanteuse-philosophe du dimanche, sorte de journée portes ouvertes au cœur d’une trentenaire qui questionne ce dont elle hérite et ce dont elle s’acquiert, ce dont elle a honte et ce dont elle est fière. Une odeur de menthe fraîche embaume l’atmosphère, un cerceau y défie les règles métaphysiques. Un corps qui parle de 1001 manières ; une spirale éternelle en quête d’amour-propre et de lumière. Auto-fiction poéticomique, aux couleurs d’ici et là-bas, récit intime, éclectique : comme un hommage à tout ce qui compose notre Soi erratique.

Intime stand-up de cirque.

Création 2020 – Tout public dès 7 ans – Durée : 55 min

De et avec : Mounâ Nemri

Regard extérieur : Maël Tebibi

Date en corrélation avec Archaos Pôle National Cirque.

En partenariat avec la mairie du 1/7.



Festival Tendance Clown #17

Deux spectacles dimanche 29 mai, dans le cadre du Festival Tendance Clown.

Festival Tendance Clown #17

Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-28 par