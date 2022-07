Dax la Feria ! Journée du folklore Dax, 14 août 2022, Dax.

Dax la Feria ! Journée du folklore

Dax Landes OT Grand Dax

2022-08-14 – 2022-08-14

Dax

Landes

Dax

10h Messe de la Nèhe et du Cercle Choral Dacquois.

10h Grand concours de quilles de 6, toute la journée dans le parc des arènes. Finale le 15 août dès 10h, remise du trophée à 19h.

10h Course de vaches et jeux d’arènes aux petites arènes.

11h Corrida de Rejon de Sanchez y Sanchez. Payant. Acheter sa place en ligne.

11h/11h30 Cap en Forme, exercices de remise en forme tous les matins de la Feria. Parvis de la mairie

12h 1er Grand défilé de la Feria avec les groupes folkloriques, musicaux et avec les bandas dans le centre-ville.

13h/23h Le village gourmand au jardin de la Potinière

15h/21h Fiestival dansant à la Potinière avec Super Musette.

16h45 Découvrez les Armagnacs d’Eauze (Gers) au kiosque des arènes.

18h Corrida de Miura. Payant. Acheter sa place en ligne.

22h15 Grande soirée spectacle «Musiques du monde » arènes – Gratuit.

23h Les Polyson’s scène de concerts gratuits

C’est un festival de diversités de couleurs et de rythmes qui déferle au cœur de la Feria. Par milliers les festayres se réunissent pour voir défiler dans les rues du centre-ville les groupes venus des quatre coins du monde.

+33 058909909

10h Messe de la Nèhe et du Cercle Choral Dacquois.

10h Grand concours de quilles de 6, toute la journée dans le parc des arènes. Finale le 15 août dès 10h, remise du trophée à 19h.

10h Course de vaches et jeux d’arènes aux petites arènes.

11h Corrida de Rejon de Sanchez y Sanchez. Payant. Acheter sa place en ligne.

11h/11h30 Cap en Forme, exercices de remise en forme tous les matins de la Feria. Parvis de la mairie

12h 1er Grand défilé de la Feria avec les groupes folkloriques, musicaux et avec les bandas dans le centre-ville.

13h/23h Le village gourmand au jardin de la Potinière

15h/21h Fiestival dansant à la Potinière avec Super Musette.

16h45 Découvrez les Armagnacs d’Eauze (Gers) au kiosque des arènes.

18h Corrida de Miura. Payant. Acheter sa place en ligne.

22h15 Grande soirée spectacle «Musiques du monde » arènes – Gratuit.

23h Les Polyson’s scène de concerts gratuits

clavee

Dax

dernière mise à jour : 2022-06-29 par OT Grand Dax