Dax la Feria ! Dax, 11 août 2022

Dax la Feria ! Dax

2022-08-11 – 2022-08-15

Dax Landes

La Feria revient ! avec 5 jours et 5 nuits de fête au rythme des folklores du monde, de la musique de bandas et des spectacles tauromachiques.

A chaque jour son thème et ses festivités !

+33 058909909

dernière mise à jour : 2022-04-09 par CDT 40