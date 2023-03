Laet’s Ride – Sortie Vélo CSC Laetitia Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Laet’s Ride – Sortie Vélo CSC Laetitia, 10 juin 2023, Nantes. Laet’s Ride – Sortie Vélo Samedi 10 juin, 14h00 CSC Laetitia Gratuite sur inscription Thibaud et Marc vous invitent à la première édition de la sortie vélo.

Au programme : une boucle familiale de 20Km sur les sentiers Nantais.

Vérification des vélos au départ.

Rendez-vous 14h00 sur le Parking de la Laetitia le samedi 10 juin 2023. Retour vers 17h00 Sortie GRATUITE sur inscription CSC Laetitia 49 rue Chanoine Larose Nantes Nantes 44100 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/csc-laetitia-nantes/evenements/sortie-velo-laet-s-ride »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

