PANIQUE A LA MAISON DE RETRAITE SALLE FESTIVE NANTES NORD Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes PANIQUE A LA MAISON DE RETRAITE SALLE FESTIVE NANTES NORD Nantes, 17 février 2024, Nantes. Panique à bord ! Le personnel de jour a fini son service. Le personnel de nuit annonce qu’il ne viendra pas travailler ce soir. Les pensionnaires de la maison de retraite Les Chrysanthèmes se retrouvent seuls.Josette Janssen, ancienne concierge de l’Elysée, décide de prendre les choses en main pour le meilleur et pour le rire.Quiproquos et situations rocambolesques font de cette comédie un pur moment de plaisir où l’on rigole en famille.Mise en scène par :Seb Martinez

Tarif : 17.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 19:00 Réservez votre billet ici SALLE FESTIVE NANTES NORD 73, AVENUE DU BOUT DES LANDES 44200 Nantes Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Code postal 44200 Lieu SALLE FESTIVE NANTES NORD Adresse 73, AVENUE DU BOUT DES LANDES Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville SALLE FESTIVE NANTES NORD Nantes Latitude 47.261675 Longitude -1.579352 latitude longitude 47.261675;-1.579352

SALLE FESTIVE NANTES NORD Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/