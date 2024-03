NILSON THEATRE 100 NOMS Nantes, samedi 4 mai 2024.

Définition du Bonheur :Etat de plénitude et de sérénité où le stress (conjoint), l’inquiétude (famille) et le trouble (enfants) sont absents.La pilule du bonheur :Vivre le grand amour et avoir un cdi, pour acheter une maison où voir grandir ses enfants. Passer du temps en famille et amis et enfin, profiter de sa retraite.Effets secondaires :Des disputes de couple, des collègues de travail feignants et un patron tyrannique, un crédit sur 30 ans, la perte de libido et nuits de sommeil à cause des enfants. Disputes aux repas de noël, vivre entouré de radins et être vu comme le vieux qui bloque les caisses au supermarché…Bonheur…

Début : 2024-05-04 à 20:15

