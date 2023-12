FLEUVES ET SARAH FLOCH CENTRE CULTUREL LE FAMILY Landerneau Catégorie d’Évènement: Landerneau FLEUVES ET SARAH FLOCH CENTRE CULTUREL LE FAMILY Landerneau, 3 février 2024, Landerneau. Fleuves, trio emblématique, figure de proue des musiques à danser en Bretagne, invite la chanteuse Sarah Floch à partager sa transe communicative sur scène. Avec le chant et les textes de Sarah Floch, la musique hypnotique de Fleuves prend une dimension ensorceleuse.

Tarif : 10.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-02-03 à 21:00 Réservez votre billet ici CENTRE CULTUREL LE FAMILY 2 RUE DE LA PETITE PALUD 29800 Landerneau Détails Catégorie d’Évènement: Landerneau Autres Code postal 29800 Lieu CENTRE CULTUREL LE FAMILY Adresse 2 RUE DE LA PETITE PALUD Ville Landerneau Departement 29 Lieu Ville CENTRE CULTUREL LE FAMILY Landerneau Latitude 48.449128 Longitude -4.257418 latitude longitude 48.449128;-4.257418

CENTRE CULTUREL LE FAMILY Landerneau 29 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landerneau/