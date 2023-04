Festi’creysse ! Bourg Creysse Catégories d’évènement: Creysse

Festi’creysse ! Bourg, 30 avril 2023, Creysse. Marché artisanal Batucada Batuc’Cambrousse

Animation poney offerte, Eric et ses Oiseaux, Démo de Forge, Maquilleuse.

2023-04-30 à 10:00:00

Artisanal market Batucada Batuc’Cambrousse

Pony animation offered, Eric and his birds, Forge demo, Face painting Mercado artesanal Batucada Batuc’Cambrousse

Animación de ponis ofrecida, Eric y sus pájaros, Demostración de forja, Pintura de caras Kunsthandwerksmarkt Batucada Batuc’Cambrousse

Ponyreiten gratis, Eric und seine Vögel, Schmiedevorführung, Schminken Mise à jour le 2023-04-14 par OT Vallée de la Dordogne

