Crémation des trois sapins Thann, 30 juin 2022, Thann.

Crémation des trois sapins Thann

2022-06-30 11:00:00 – 2022-06-30

Thann Haut-Rhin

Chaque année, le 30 juin, Thann commémore ses origines légendaires et la création de la ville en 1161 en rendant hommage à Saint Thiébaut, son saint protecteur. La célébration est retransmise sur un grand écran et un feu d’artifices viendra clôturer la célébration de cette fête unique ! Et pour que la fête soit encore plus belle, des animations pour les enfants viendront ponctuer la journée, les commerces seront ouverts en nocturne et un concert gratuit sera proposé aux mélomanes.

Cette fête commémore la création de la ville de Thann, en 1161. Au programme : jeux pour enfants, concert, feu d’artifice…

Thann

