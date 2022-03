COURSE TOULOUSE EN MAUVE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne 8 EUR Comme pour chaque édition, l’intégralité des fonds récoltés sera reversée à la Fondation Toulouse Cancer Santé qui participe au financement de la recherche et de la lutte contre le cancer.

Chaque mois est consacré à un type de cancer. Le mois de Mars est celui qui met en avant la lutte contre le cancer colorectal. Ce sera aussi l’occasion pour vous d’en apprendre davantage à propos de ce type de cancer, relativement peu connu, et de la recherche médicale en général. Les inscriptions sont obligatoires et se déroulent en ligne sur le site dédié à la course C’est avec grand plaisir que la promotion 2021/2022 du Master 2 Droit de la Santé de l’Université de Toulouse 1 Capitole vous annonce le retour de la course caritative annuelle au Jardin des plantes de Toulouse ! Comme pour chaque édition, l’intégralité des fonds récoltés sera reversée à la Fondation Toulouse Cancer Santé qui participe au financement de la recherche et de la lutte contre le cancer.

