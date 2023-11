LES CLEFS DE SAINT-PIERRE – ROMANCES ET SECRETS 12 place Saint-Pierre Toulouse, 6 mai 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Cela pourrait presque être un de ces titres dont la presse à scandale est friande : Où Clara cache-t-elle son amour avec Johannes ? Car il est vrai que l’on se pose encore de nos jours la question : y a t-il eu une relation amoureuse entre ces deux musiciens ?.

2024-05-06 fin : 2024-05-06 . 18.8 EUR.

12 place Saint-Pierre AUDITORIUM SAINT-PIERRE DES CUISINES

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



It could almost be one of those headlines the tabloids are so fond of: Where is Clara hiding her love for Johannes? After all, the question is still being asked today: was there ever a love affair between these two musicians?

Casi podría ser uno de esos titulares que tanto gustan a la prensa rosa: ¿Dónde esconde Clara su amor por Johannes? Porque la pregunta sigue haciéndose hoy en día: ¿hubo alguna vez una relación amorosa entre estos dos músicos?

Es könnte fast eine der Schlagzeilen sein, die die Boulevardpresse liebt: Wo hat Clara ihre Liebe zu Johannes versteckt? Denn auch heute noch stellt man sich die Frage: Gab es eine Liebesbeziehung zwischen den beiden Musikern?

Mise à jour le 2023-10-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE