1ère montée à partir de 14h à 15h10

2ème montée à partir de 15h20 à 16h30

3ème montée à partir de 16h40 à 17h50

Essais non chronométrés de 8h30 à 9h40

Essais chronométrés N°1 de 9h55 à 11h05

Essais chronométrés N°2 de 11h20 à 12h30

Remise des prix à 18h rue serpentier.

Une démonstration de véhicules anciens sera également proposée

La Course de Côte de Saint Geniez d’Olt en quelques chiffres :

– seule compétition de ce type dans l’Aveyron.

– 1500 et quelques mètres de pur bonheur dans un écrin de verdure.

– équipée à 90% de barrière de sécurité.

– un seul pilote est descendu sous les 50″ soit environ 114 km/h de moyenne départ arrêté. 80 voitures sont attendues au départ de cette 33ème édition, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Performance et sensations assurées.

– un seul pilote est descendu sous les 50″ soit environ 114 km/h de moyenne départ arrêté.

