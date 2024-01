Les tout-petits au spectacle Les contes de Nonolulu Onet-le-Château, mercredi 15 mai 2024.

Tous les deuxièmes mercredis du mois, la Médiathèque Paul Géraldini se déplace au Café Culturel Le Krill pour un « Rendez-vous Conte » familial.

Nonolulu vient nous raconter des histoires de sagesse du monde, de peuples amérindiens, ainsi que des histoires personnelles qu’il a récoltées au cours d’un long voyage.

Accompagné de ses instruments fétiches, la guitare, la harpe africaine et le tambour chaman. Il nous partage ses contes et chansons en toute simplicité.

Un instant complice pour petites et grandes oreilles !

Gratuit sans inscription | Tout public à partir de 3 ans | Durée 50 min.

Après le Conte, la Ludothèque d'Onet-le-Château vous fait découvrir sur place son univers du jeu de société.

25 Place des Artistes

Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie krill@onet-le-chateau.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15

fin : 2024-05-15



