COURSE CAMARGUAISE ROYALE SAUMADE Lunel, lundi 1 avril 2024.

Course camarguaise Royale de la Manade Saumade Lundi 01 avril 15h30 Arènes de Lunel

Pour ce deuxième rendez-vous de la saison taurine lunelloise, c’est un grand moment que les arènes Francis San Juan s’apprêtent à vivre avec la Royale de la Manade Saumade. EN piste le meilleur des taureaux de l’élevage avec Castella le Bioù d’Or 2023 !

Infos et réservations www.arenesdelunel.fr ou 06 31 13 19 01

Tarifs 13€ et 21€ (+1€ de location). 13 13 EUR.

Début : 2024-04-01 15:30:00

fin : 2024-04-01

277A Rue Tivoli

Lunel 34400 Hérault Occitanie

