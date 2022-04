COURSE – 10 KM DE BEHREN Behren-lès-Forbach Behren-lès-Forbach Catégories d’évènement: Behren-lès-Forbach

Behren-lès-Forbach Moselle organisée par la mairie, départ du Palais des Sports.

10km de course + marche de 5km. Retrait des dossards avant la course, de 7h30 à 9h. Renseignements et inscriptions au 03.87.87.67.51. +33 3 87 87 67 51 Behren-lès-Forbach

