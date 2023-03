Teen’s Up Limoges Conseil régional Nouvelle-Aquitaine – site Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Teen’s Up Limoges Conseil régional Nouvelle-Aquitaine – site Limoges, 16 mars 2023, Limoges. Teen’s Up Limoges Jeudi 16 mars, 09h00 Conseil régional Nouvelle-Aquitaine – site Limoges Après Bordeaux et Poitiers, L’événement Teen’s Up s’installe à Limoges ! Ainsi, Teen’s Up lance sa première édition à Limoges le 16 mars 2023, un temps fort pour inspirer les jeunes et les aider à révéler leurs talents.

Le 16 mars 2023 se tiendra, à l’Hôtel de Région, l’événement Teen’s Up Limoges. Cet événement gratuit est une parenthèse pour tous les jeunes de 14 à 18 ans, leur donnant envie d’être acteurs de leur avenir ! Ces journées seront consacrées à l’accueil de groupes scolaires et notamment des classes de troisième et de seconde. Vingt associations locales dont la Maison de l’Europe – EUROPE DIRECT Limousin seront présentes pour explorer, interagir, écouter des témoignages d’associations. Au programme, ateliers, animations et conférences autour de 4 parcours :

• Enjeux planète,

• Se connaître,

• S’engager,

• Préparer son orientation. Vous souhaitez découvrir des métiers ou des vocations, déconstruire les idées reçues, partager et échanger au travers de témoignages de jeunes ? Imaginer les métiers de demain ? Des astuces pour développer sa confiance en soi ou gérer le stress ? Ou bien encore être en lien avec des associations et des jeunes qui s’engagent ? Où ? A l’Hôtel de Région de Limoges. Pour qui ? Les classes de troisième et de seconde, de 9h à 17h. Pour ne rien manquer, suivez Teen’s Up : https://www.facebook.com/TeensUpAsso/ Conseil régional Nouvelle-Aquitaine – site Limoges 27 boulevard de la Corderie, limoges Limoges 87000 Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.facebook.com/TeensUpAsso/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

