Cinéma « Mon Dieu Comment je suis tombée si bas… » Limoges Espace Noriac Limoges, mardi 30 avril 2024.

Cinéma « Mon Dieu Comment je suis tombée si bas… » Limoges Espace Noriac Limoges Haute-Vienne

À 20h30

Durée 1h50

Mon Dieu comment suis-je tombé si bas…

Un film présenté par Primissimo Piano, le ciné-club italien de l’Association Dante Alighieri.

Sicile, début du xxe siècle. Eugenia Maqueda et Raimondo Corrao, marquis de Maqueda découvrent lors de leur nuit de noces qu’ils sont frère et soeur. Il leur est donc impossible de consommer le mariage. Pour des questions d’apparences à sauvegarder et aussi d’héritage et ils décident de ne rien dire à personne et de vivre dans la chasteté absolue comme un frère et une soeur. Mais les besoins de la belle Eugenia sont de plus en plus pressants…

Une comédie de Luigi Comencini (1975)

Scénario Luigi Comencini, Ivo Perilli

Avec Laura Antonelli, Alberto Lionello, Michele Placido

Renseignement et réservations via le site (en lien). 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 20:30:00

fin : 2024-04-30

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Cinéma « Mon Dieu Comment je suis tombée si bas… » Limoges Limoges a été mis à jour le 2024-03-22 par OT Limoges Métropole