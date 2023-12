Journée des lumières – Grand-Vabre Conques-en-Rouergue Catégories d’Évènement: Aveyron

Début : 2024-12-20

fin : 2024-12-20 Vers 18h : Balade aux flambeaux dans le village avec le Père Noël puis lâcher de lanternes volantes et distribution gratuite de boissons chaudes..

Réservation pour le repas jusqu’au 30/11 au 06 89 12 99 13 ou au 06 46 45 11 60. EUR. Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie

