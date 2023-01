CONFÉRENCE : VERRERIES OUBLIÉES DE SAINT-QUIRIN Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’Évènement: Moselle

Sarrebourg

CONFÉRENCE : VERRERIES OUBLIÉES DE SAINT-QUIRIN Sarrebourg, 13 mars 2023, Sarrebourg . CONFÉRENCE : VERRERIES OUBLIÉES DE SAINT-QUIRIN Centre socioculturel rue des Berrichons et des Nivernais Sarrebourg Moselle rue des Berrichons et des Nivernais Centre socioculturel

2023-03-13 19:30:00 19:30:00 – 2023-03-13 21:30:00 21:30:00

rue des Berrichons et des Nivernais Centre socioculturel

Sarrebourg

Moselle La société d’histoire et d’archéologie (SHAL section Sarrebourg) organise une conférence sur le thème « Verreries oubliées dans la forêt de Saint-Quirin ». L’intervenante sera Dominique Heckenbenner. L’entrée est gratuite/ shalsarrebourg@orange.fr +33 3 87 23 78 53 http://shal-sarrebourg.fr/ rue des Berrichons et des Nivernais Centre socioculturel Sarrebourg

dernière mise à jour : 2022-09-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Sarrebourg Autres Lieu Sarrebourg Adresse Sarrebourg Moselle rue des Berrichons et des Nivernais Centre socioculturel Ville Sarrebourg lieuville rue des Berrichons et des Nivernais Centre socioculturel Sarrebourg Departement Moselle

Sarrebourg Sarrebourg Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarrebourg/

CONFÉRENCE : VERRERIES OUBLIÉES DE SAINT-QUIRIN Sarrebourg 2023-03-13 was last modified: by CONFÉRENCE : VERRERIES OUBLIÉES DE SAINT-QUIRIN Sarrebourg Sarrebourg 13 mars 2023 Centre socioculturel rue des Berrichons et des Nivernais Sarrebourg Moselle Moselle Sarrebourg

Sarrebourg Moselle