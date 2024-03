Conférence sur le burn-out parental Rue Lorois Pontivy, samedi 30 mars 2024.

Conférence sur le burn-out parental Rue Lorois Pontivy Morbihan

Venez en apprendre plus sur ce qui guette beaucoup de parents le burn out parental ! Surcharge mentale, organisation, pédagogie, patience, la parentalité exige beaucoup de nous et nous ne savons pas toujours comment faire face aux différentes problématiques que nous rencontrons.

Ouvert à tous | Participation libre et consciente | Sur inscription .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 11:00:00

fin : 2024-03-30 12:00:00

Rue Lorois La Cantine des Halles

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne bonjour@lacantinedeshalles.bzh

