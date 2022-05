Conférence par Patrick Villiers : La politique maritime des Bourbons Auditorium du château de Versailles, 1 juin 2022, Versailles.

Conférence par Patrick Villiers : La politique maritime des Bourbons

Auditorium du château de Versailles, le mercredi 1 juin à 15:30

**Par Patrick Villiers, Professeur émérite en histoire moderne à l’Université du littoral Côte d’Opale, fondateur du Centre de recherches en histoire atlantique et littorale, vice-président de la Société française d’histoire maritime.** Marine royale et marine de commerce françaises ne furent sans doute jamais aussi fortes qu’en 1789. La France maritime, et particulièrement la France des ports, est alors le moteur de la croissance du royaume. Or, à la suite des traités d’Utrecht (1713), le pays a perdu une partie de son empire colonial. En échange d’une paix sur mer de près de trente ans, le Régent puis le cardinal de Fleury ont sacrifié la marine de guerre. Directement victime des choix budgétaires et d’une politique continentale calamiteuse, elle s’effondre sous Louis XV. Par la victoire de la Chesapeake, cette marine donne pourtant leur indépendance aux États-Unis d’Amérique et permet ainsi un nouvel ordre européen. **Séance de vente-dédicace à l’issue de la conférence**

