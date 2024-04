Louis XVI, un grand roi méconnu Bibliothèque Centrale Versailles, mercredi 15 mai 2024.

Louis XVI, un grand roi méconnu Une conférence réalisée par Jean-Christian Petitfils, écrivain et historien. Mercredi 15 mai, 17h45 Bibliothèque Centrale Entrée gratuite, réservation obligatoire.

Début : 2024-05-15T17:45:00+02:00 – 2024-05-15T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-15T17:45:00+02:00 – 2024-05-15T20:00:00+02:00

S’appuyant sur une documentation considérable, Jean-Christian Petitfils balaie les clichés ressassés de Louis XVI et s’attache à restituer son vrai visage : celui d’un homme intelligent et cultivé, d’un roi scientifique, passionné par la marine et les grandes découvertes, qui, en politique étrangère, joua un rôle déterminant dans la victoire sur l’Angleterre et dans l’indépendance américaine. De ce monarque complexe et secret, aucun portrait psychologique n’avait été jusque-là brossé avec autant de sérénité, sans oublier ses faiblesses, ses excès de scrupules et son caractère dépressif.

Ce faisant, l’historien offre un tableau passionnant de la France pendant les quinze années du règne précédant la Révolution et explique, grâce à une interprétation neuve, les mécanismes qui ont conduit à la destruction de l’Ancien Régime.

Séance de vente-dédicace à l’issue de la conférence.

Bibliothèque Centrale 5, rue de l’Indépendance américaine – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 90 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ https://bibliotheque.versailles.fr/ [{« type »: « email », « value »: « activites@amisdeversailles.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0130835387 »}] Les bibliothèques municipales de Versailles se répartissent sur neuf sites. Le premier d’entre eux, l’ancien Hôtel des Affaires étrangères et de la Marine (Bibliothèque Centrale) mêle collections patrimoniales et ressources d’aujourd’hui, destinées à tous les publics à partir de 12 ans.

© Château de Versailles, Dist. RMN / Christophe Fouin