Gérer sa charge mentale en recherche d’emploi Maison des Associations et de l’Emploi Versailles, jeudi 16 mai 2024.

Gérer sa charge mentale en recherche d’emploi atelier emploi Jeudi 16 mai, 09h30 Maison des Associations et de l’Emploi inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-16T09:30:00+02:00 – 2024-05-16T12:30:00+02:00

Fin : 2024-05-16T09:30:00+02:00 – 2024-05-16T12:30:00+02:00

Vous vous sentez submergé, vous ne savez plus par quoi commencer et en fin de compte vous avez le sentiment de ne pas avancer dans votre recherche d’emploi.

Faites une pause, prenez du recul et apprenez à alléger cette charge mentale qui vous stresse et qui pompe votre énergie !

Vous repartirez de cet atelier avec un plan plan d’action personnalisé pour retrouver sérénité et efficacité dans votre recherche d’emploi.

Intervenant : Gilles Paganon, coach professionnel certifié, ancien cadre dirigeant

Maison des Associations et de l’Emploi 2 bis, place de Touraine – 78000 Versailles Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France 01 30 97 29 10 https://www.versailles.fr/318/associations-et-quartiers/vie-associative/la-maison-des-associations-et-de-l-emploi.htm https://www.facebook.com/mdaversailles/ [{« type »: « phone », « value »: « 01.30.97.29.14 »}, {« type »: « link », « value »: « https://urlz.fr/q0AQ »}] La Maison des Associations et de l’Emploi un lieu municipal pour les associations versaillaises et les acteurs locaux de l’emploi.

Nos missions s’articulent autour de deux grands axes :

– Vie associative : soutenir la vie associative par l’organisation d’événements, accompagnement des porteurs de projets, formation des bénévoles, faciliter les échanges inter-associations, encourager la mise en relation entre associations et bénévoles.

– Emploi : rendre visible et lisible l’offre d’accompagnement à l’emploi (cartographies), animer le réseau des acteurs de l’emploi, organiser des ateliers et salons professionnels à destination de différents publics avec nos partenaires, favoriser l’émergence de propositions innovantes.

©