Cyrano Théâtre Montansier Versailles, 15 mai 2024, Versailles.

Cyrano 15 et 16 mai 2024 Théâtre Montansier Catégorie D : série unique : 21 € / adhérents : 16 € / jeunes et scolaires : 10 €

« Cyrano ! Et tout est dit. Est-il besoin de dresser le portrait de celui que tout le monde connaît même sans l’avoir lu ? Cyrano. Qui est-il dans notre imaginaire ?

Un héros solitaire, truculent et poétique en diable, plus ou moins ventru selon celui qui l’incarne, frétillant quadragénaire. Le Théâtre Les Pieds Nus revisite l’histoire à sa manière ; parce que changer de point de vue c’est parfois révéler. À ce que nous connaissons par cœur il faut de l’inédit.

Des masques atypiques, des costumes colorés et un plateau vide parsemé de lampions complètent notre peinture. À ceux qui gravissent les montagnes, deux choix s’offrent à eux : raconter leur périple, ou raconter la beauté de la montagne. Nous sommes de ceux qui voulons raconter la beauté de la montagne. Tout a été dit, montré, monté. Vraiment ?… Et si c’était joué par 3 femmes… ?

Cyrano aurait apprécié. » Bastien Ossart

Théâtre Montansier 13, rue des Réservoirs – 78000 Versailles Le théâtre Montansier est le théâtre de la ville de Versailles situé dans le département des Yvelines (France). C'est un théâtre à l'italienne du XVIIIe siècle situé au cœur du quartier Notre-Dame et à quelques pas du château de Versailles et de l'opéra royal. La salle fut inaugurée le 18 novembre 1777, en présence de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ce théâtre est né sous l'impulsion de Marguerite Brunet, dite Mademoiselle Montansier, dont il porte aujourd'hui le nom.

