CONFÉRENCE : LA NATURE, FORMIDABLE OUTIL DE SANTÉ Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Sarrebourg

CONFÉRENCE : LA NATURE, FORMIDABLE OUTIL DE SANTÉ Sarrebourg, 24 mai 2022, Sarrebourg. CONFÉRENCE : LA NATURE, FORMIDABLE OUTIL DE SANTÉ Sarrebourg

2022-05-24 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-24 22:00:00 22:00:00

Sarrebourg Moselle Sarrebourg En collaboration avec l’association d’éducation à l’environnement “Les Piverts”, de Lhor (67), le centre socioculturel propose une soirée découverte : “La nature ça fait un bien fou” dans le cadre du plan régional santé environnement de la Région Grand Est. Cette conférence s’adresse à un public éloigné de la fréquentation de la nature, pour lui permettre de profiter des bienfaits de la nature sur la santé. Des promenades douces et ludiques seront également organisées à la suite de la conférence. L’entrée est libre. Renseignements et réservation auprès de la référente familles; referentefamilles@sarrebourg.eu +33 7 80 00 37 78 Sarrebourg

dernière mise à jour : 2022-05-07 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Sarrebourg Autres Lieu Sarrebourg Adresse Ville Sarrebourg lieuville Sarrebourg Departement Moselle

Sarrebourg Sarrebourg Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarrebourg/

CONFÉRENCE : LA NATURE, FORMIDABLE OUTIL DE SANTÉ Sarrebourg 2022-05-24 was last modified: by CONFÉRENCE : LA NATURE, FORMIDABLE OUTIL DE SANTÉ Sarrebourg Sarrebourg 24 mai 2022 Moselle Sarrebourg

Sarrebourg Moselle