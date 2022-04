Conférence de l’UTL. Pour s’adapter au monde de demain faut-il réinventer le travail? Quiberon, 31 mai 2022, Quiberon.

2022-05-31 – 2022-05-31 Rue Neptune Escace Louison Bobet

Quiberon Morbihan

8 De 14h30 à 16h. Philosophe et sociologue disciple d’Edgar Morin, Jerôme Meyniel, s’efforce d’avoir une approche globale et transdisciplinaire pour les grands problèmes de l’homme et de son environnement. Il cherche à apporter un nouvel éclairage et une nouvelle méthode pour penser décider et agir dans un monde instable.

+33 6 81 83 68 37

