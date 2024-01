« Des chansons plein la tête » – Concert Condé sur Huisne Sablons sur Huisne, samedi 30 mars 2024.

Sablons sur Huisne Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:00:00

fin : 2024-03-30

La tournée du concert « Des chansons plein la tête » fait une halte à Sablons sur Huisne à la Salle Condé Confluence le samedi 30 mars 2024 à 20h.

Organisé par la Foyer Rural de Berd’huis, ce concert regroupe des chanteuses et des chanteurs découverts dans des émissions musicales télévisées comme « N’oubliez pas les paroles », « The Voice Kids », « Nouvelle Star ».

Ouvertures des billetteries :

Berd’huis : 16 janvier 2024 de 17h à 20h et 20 janvier 2024 de 14h à 18h salle des associations.

Condé sur Huisne : 27 janvier 2024 de 14h à 18h salle Chanteloup (à côté de la mairie).

.

Condé sur Huisne Salle Condé Confluence

Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie



Mise à jour le 2024-01-13 par OT CdC Coeur du Perche