Concours photo amateurs : Le Patrimoine de Tréhiguier Port de Tréhiguier 56760 Penestin Penestin, vendredi 1 mars 2024.

Concours photo amateurs : Le Patrimoine de Tréhiguier 20 photos seront sélectionnées par un jury et soumises au vote du public lors de leur exposition à la médiathèque de Pénestin en juin 2024. Inscription et règlement intérieur sur la page Facebook… 1 mars – 15 mai Port de Tréhiguier 56760 Penestin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-01T09:00:00+01:00 – 2024-03-01T19:00:00+01:00

Fin : 2024-05-15T09:00:00+02:00 – 2024-05-15T19:00:00+02:00

20 photos seront sélectionnées par un jury et soumises au vote du public lors de leur exposition à la médiathèque de Pénestin en juin 2024.

Inscription et règlement intérieur sur la page Facebook ou par mail à trehiguierphotos@gmail.com

Port de Tréhiguier 56760 Penestin
02 99 90 33 94
https://vivratrehiguier.fr/?fbclid=IwAR1scNFmyGmn8lRKZ-TPEAToYVETrLIqUADenvwr1rFAx5XnFs6eyEaIRNs
https://www.labaule-guerande.com/concours-photo-amateurs-le-patrimoine-de-trehiguier-penestin.html
trehiguierphotos@gmail.com

