FESTIVAL BOBINES EN FILM Saint-Brevin-les-Pins, dimanche 28 avril 2024.

FESTIVAL BOBINES EN FILM Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Cette manifestation a pour objet d’animer une dynamique de courts métrages réalisés par les enfants et les jeunes sur le territoire de la CCSE et de permettre la diffusion de ces réalisations dans un cadre cinématographique.

Les objectifs principaux sont de

– Permettre à l’enfant d’être auteur et acteur dans la réalisation d’un court métrage et cela dans toutes ses étapes (choix de la thématique, scénarii, le tournage, montage, costumes…).

– Développer l’aspect créatif des enfants avec la complicité des adultes à travers l’image, la musique, le jeu d’acteur…et ainsi éveiller les enfants à de nouveaux centres d’intérêt.

– Sensibiliser les enfants à l’image ; faire prendre conscience de l’utilisation de celle-ci et de son impact auprès du public.

– Intégrer à ce projet des personnes ressources (formation, analyse de l’image, histoire du cinéma…).

– Mettre en valeur la création des enfants par une projection sur grand écran ouverte à tous.

Projection prévue le dimanche 28 avril, à 11h00 pour les familles. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 11:00:00

fin : 2024-04-28

10 Avenue des Pierres Couchées

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire aclejsbp@free.fr

