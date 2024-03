VIDE GRENIERS Terrain de foot La Plaine-sur-Mer, dimanche 28 avril 2024.

Vide-grenier à La Plaine-sur-Mer Donnez une seconde vie à vos objets !

L’APEL de l’école Notre Dame de La Plaine-sur-Mer organise son vide-grenier annuel.

Venez chiner et faire des trouvailles incroyables vêtements, livres, jouets, bibelots, meubles, et bien plus encore !

De nombreux exposants seront présents pour vous proposer leurs articles à des prix défiant toute concurrence.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28

fin : 2024-04-28

Terrain de foot Boulevard des Nations Unies

La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’événement VIDE GRENIERS La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2024-02-28 par eSPRIT Pays de la Loire