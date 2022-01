CONCOURS DE TAROT Valras-Plage Valras-Plage Catégories d’évènement: Hérault

Valras-Plage

CONCOURS DE TAROT Valras-Plage, 29 janvier 2022, Valras-Plage. CONCOURS DE TAROT Valras-Plage

2022-01-29 14:00:00 – 2022-01-29

Valras-Plage Hérault Valras-Plage Proposé par le Valras Tarot Club, au profit du Téléthon.

Inscriptions à partir de 14h, début des parties à 14h30. Proposé par le Valras Tarot Club.

Inscriptions à partir de 14h, début des parties à 14h30. +33 6 76 88 69 80 Proposé par le Valras Tarot Club, au profit du Téléthon.

Inscriptions à partir de 14h, début des parties à 14h30. tarot valras

Valras-Plage

dernière mise à jour : 2022-01-15 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Valras-Plage Autres Lieu Valras-Plage Adresse Ville Valras-Plage lieuville Valras-Plage