Concert “Visages, musique, émotions” Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

Concert “Visages, musique, émotions” Amiens, 22 mai 2022, Amiens. Concert “Visages, musique, émotions” Amiens

2022-05-22 – 2022-05-22

Amiens Somme Amiens 15 Le concert “Visages, musique, émotions” se tient à l’occasion de l’ouverture de l’Institut Faire Faces (Centre de recherche sur défiguration) à Amiens.

Ce concert étant caritatif, les bénéfices de ce concert seront versés à l’Institut Faire Faces. Un espace “don” est également prévu lors de ce concert.

Les billets sont proposés en pré-vente au tarif de 12€. Vous pouvez également les acheter le jour du concert sur place au tarif de 15€ (10€ – le tarif réduit sur présentation de justificatif) Droits réservés

Amiens

