2022-05-25 20:00:00

Nilvange Moselle Voici un projet unique en son genre au croisement du flamenco et des musiques mandingues, réunissant Kader Fahem, virtuose de la guitare flamenca, et Sadio Cissokho, conteur griot et joueur de kora. Ensemble, ils créent leur propre langage, s’inspirant de leurs héritages respectifs entre tradition, modernité et expériences : au cœur de cette alchimie apparaissent les racines arabes, juives ou gitanes du flamenco, l’influence du jazz revendiquée par les deux musiciens… Un beau moment de partage et de créativité en perspective. ressource@legueulardplus.fr +33 3 82 54 07 07 https://www.legueulardplus.fr/ Le Gueulard Plus

