Concert Rugby au choeur Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Catégories d’évènement: Landes

Saint-Paul-lès-Dax

Concert Rugby au choeur Saint-Paul-lès-Dax, 20 mai 2022, Saint-Paul-lès-Dax. Concert Rugby au choeur Rue Abbé Bordes Eglise Saint-Paul-lès-Dax

2022-05-20 17:00:00 – 2022-05-22 Rue Abbé Bordes Eglise

Saint-Paul-lès-Dax Landes 12 12 EUR Par le choeur d’hommes Les Gaouyous. Chants régionaux. Par le choeur d’hommes Les Gaouyous. Chants régionaux. +33 5 58 35 47 58 Par le choeur d’hommes Les Gaouyous. Chants régionaux. mairie st-paul-les-dax

Rue Abbé Bordes Eglise Saint-Paul-lès-Dax

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Paul-lès-Dax Autres Lieu Saint-Paul-lès-Dax Adresse Rue Abbé Bordes Eglise Ville Saint-Paul-lès-Dax lieuville Rue Abbé Bordes Eglise Saint-Paul-lès-Dax Departement Landes

Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul-les-dax/

Concert Rugby au choeur Saint-Paul-lès-Dax 2022-05-20 was last modified: by Concert Rugby au choeur Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax 20 mai 2022 Landes Saint-Paul-lès-Dax

Saint-Paul-lès-Dax Landes