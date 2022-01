Concert revival du groupe ABBA Ribeauvillé Ribeauvillé Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ribeauville

Concert revival du groupe ABBA Ribeauvillé, 4 février 2022, Ribeauvillé. Concert revival du groupe ABBA Ribeauvillé

2022-02-04 20:30:00 – 2022-02-04 23:30:00

Ribeauvillé Haut-Rhin EUR Revivez un concert du groupe ABBA comme dans les années 70 grâce au groupe « Super Trouper for ABBA »! De Waterloo à Dancing Queen, tout le répertoire du groupe mythique rien que pour vous ! Pour prolonger cette soirée, une « surprise partie » est organisée ! Boules à facettes et paillettes sont au programme ! Erleben Sie mit der Gruppe « Super Trouper for ABBA » ein Konzert der Gruppe ABBA wie in den 70er Jahren! Von Waterloo bis Dancing Queen, das gesamte Repertoire der legendären Gruppe nur für Sie! +33 3 89 73 20 00 Revivez un concert du groupe ABBA comme dans les années 70 grâce au groupe « Super Trouper for ABBA »! De Waterloo à Dancing Queen, tout le répertoire du groupe mythique rien que pour vous ! Pour prolonger cette soirée, une « surprise partie » est organisée ! Boules à facettes et paillettes sont au programme ! Ribeauvillé

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Ribeauville Autres Lieu Ribeauvillé Adresse Ville Ribeauvillé lieuville Ribeauvillé

Ribeauvillé Ribeauvillé https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ribeauville/