Concert : Patrick Fiori Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Concert : Patrick Fiori Sélestat, 29 juin 2022, Sélestat. Concert : Patrick Fiori Sélestat

2022-06-29 20:30:00 – 2022-06-29

Sélestat Bas-Rhin Sélestat EUR Patrick Fiori fait partie des chanteurs français incontournables qui aime se lancer sans cesse de nouveaux défis. Il entame aujourd’hui en toute simplicité une tournées en églises et cathédrales avec des titres de son répertoire adaptés aux églises : chants arméniens, chants corses, titres de la comédie musicale “Notre Dame de Paris”. Concert exceptionnel de Patrick Fiori qui interprète des titres de son répertoire, des chants arméniens et corses ainsi que des titres de la comédie musicale “Notre Dame de Paris” +33 3 67 10 33 33 Patrick Fiori fait partie des chanteurs français incontournables qui aime se lancer sans cesse de nouveaux défis. Il entame aujourd’hui en toute simplicité une tournées en églises et cathédrales avec des titres de son répertoire adaptés aux églises : chants arméniens, chants corses, titres de la comédie musicale “Notre Dame de Paris”. Sélestat

dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Sélestat Autres Lieu Sélestat Adresse Ville Sélestat lieuville Sélestat Departement Bas-Rhin

Sélestat Sélestat Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/selestat/

Concert : Patrick Fiori Sélestat 2022-06-29 was last modified: by Concert : Patrick Fiori Sélestat Sélestat 29 juin 2022 Bas-Rhin Sélestat

Sélestat Bas-Rhin