Concert : Nicoletta à Guebwiller Guebwiller, 19 mai 2022, Guebwiller.

Concert : Nicoletta à Guebwiller Guebwiller

2022-05-19 20:30:00 – 2022-05-19 22:30:00

Guebwiller Haut-Rhin Guebwiller

EUR Dans le cadre de sa nouvelle Tournée Acoustique des Cathédrales et des Églises 2021, le meilleur de NICOLETTA, le meilleur de ses grandes Chansons et de ses interprétations les plus profondes, le meilleur du Gospel et du Negro Spiritual.

Billets en vente à l’office de tourisme (39€ / 37€) – Placement libre

20h30 – Eglise Notre Dame

+33 3 89 76 10 63

Guebwiller

dernière mise à jour : 2022-03-15 par Office de tourisme de Guebwiller Soultz et des pays du Florival