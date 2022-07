Concert Matskat Brumath, 12 août 2022, Brumath.

Concert Matskat

Brumath Bas-Rhin

2022-08-12 19:00:00 – 2022-08-12

Brumath

Bas-Rhin

Le chanteur violoniste Matskat, espiègle rêveur, connaît les secrets d’un langage improvisé propre à traduire les élans de l’âme. De l’humour toujours et de l’émotion dans cette voix primitive qui sait s’affranchir du poids des mots et qu’on nomme le scat ! Vous voici embarqués avec ses amis musiciens pour une promenade acoustique aux influences pop-rock teintées de jazz et de musiques du monde.

Restauration et buvette à partir de 19h – concert à 20h.

