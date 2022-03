Concert Lumi et Choc Gazl Saint-Martin-de-Seignanx, 15 avril 2022, Saint-Martin-de-Seignanx.

Concert Lumi et Choc Gazl Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx

2022-04-15 20:30:00 – 2022-04-15 23:30:00 Salle Camiade Avenue de Barrère

Saint-Martin-de-Seignanx Landes

7 EUR Catach & la Loco vous propose un concert basque/occitan.

LUMI est le fruit de la rencontre de deux chemins a priori éloignés : celui de Nahia, fondé sur le chant basque et les mélodies plutôt folk, et celui de Matthys, résolument tourné vers l’électro. Le son cristallin du duo CHOC GAZL est d’une beauté crue et d’une poignante simplicité. Leur musique se déploie entre ballades et rythmes enivrants.

Lila Fraysse puise dans le patrimoine occitan les sources de son chant clair, qu’elle fait résonner avec les multiples influences qui l’habitent. Tandis que Nicolas Lafourest propose un jeu de guitare instinctif qui lui permet d’explorer toutes les contrées sonores.

RDV à 20h30 (ouverture des portes à 20h). Durée : 3h. Buvette sur place.

Pré-vente office de tourisme ondres ou, en ligne sur catach.fr

Catach & la Loco vous propose un concert basque/occitan.

LUMI est le fruit de la rencontre de deux chemins a priori éloignés : celui de Nahia, fondé sur le chant basque et les mélodies plutôt folk, et celui de Matthys, résolument tourné vers l’électro. Le son cristallin du duo CHOC GAZL est d’une beauté crue et d’une poignante simplicité. Leur musique se déploie entre ballades et rythmes enivrants.

Lila Fraysse puise dans le patrimoine occitan les sources de son chant clair, qu’elle fait résonner avec les multiples influences qui l’habitent. Tandis que Nicolas Lafourest propose un jeu de guitare instinctif qui lui permet d’explorer toutes les contrées sonores.

RDV à 20h30 (ouverture des portes à 20h). Durée : 3h. Buvette sur place.

Pré-vente office de tourisme ondres ou, en ligne sur catach.fr

Catach & la Loco vous propose un concert basque/occitan.

LUMI est le fruit de la rencontre de deux chemins a priori éloignés : celui de Nahia, fondé sur le chant basque et les mélodies plutôt folk, et celui de Matthys, résolument tourné vers l’électro. Le son cristallin du duo CHOC GAZL est d’une beauté crue et d’une poignante simplicité. Leur musique se déploie entre ballades et rythmes enivrants.

Lila Fraysse puise dans le patrimoine occitan les sources de son chant clair, qu’elle fait résonner avec les multiples influences qui l’habitent. Tandis que Nicolas Lafourest propose un jeu de guitare instinctif qui lui permet d’explorer toutes les contrées sonores.

RDV à 20h30 (ouverture des portes à 20h). Durée : 3h. Buvette sur place.

Pré-vente office de tourisme ondres ou, en ligne sur catach.fr

catach

Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx

dernière mise à jour : 2022-03-23 par