A 21h, MARIE-ANGE NGUCI, PIANO, récital "Carte Blanche". BEETHOVEN, RAVEL, SCHUMANN, BACH-BUSONI. Véritable étoile montante du piano, Marie-Ange Nguci est invitée en 2020/2021 à se produire avec l'Orchestre de Paris à la Philharmonie de Paris, l'Orchestre National de Lyon sous la direction de Nikolaj Znaider, l'Orchestre National d'Île-de-France et Case Scaglione, l'Orchestre de Chambre de Paris au Théâtre des Champs-Elysées, l'orchestre de chambre de Bâle sous la direction de Pierre Bleuse, l'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine et Paul Daniel ou encore l'Orchestre National de Lille sous la direction de David Reiland.

