Thionville Moselle Le Philharmonique de Thionville et « la musique pour Tous », avec une série de concerts gratuits. Pour cette première représentation, nous serons rejoints par les musiciens de l’orchestre Mettensis Symphonia de Metz. Au programme, Mozart, avec l’ouverture de l’opéra « Cosi Fan Tutte », ainsi qu’un concerto pour cor où l’on retrouvera Juan Sebastian Gimenez en soliste. Le chef de l’OPT, Sébastien Beck, se mettra ensuite au piano, pour interpréter avec les musiciens la « Wanderer fantaisie » de Schubert, orchestré par Liszt pour grand orchestre. opthionville@gmail.com +33 6 87 47 26 64 https://fr-fr.facebook.com/opthionville/ OPT

