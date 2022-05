Concert – Invitation au songe #2 Neuve-Église Neuve-Église Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Dans le cadre du festival musical "Passeurs de Musique" vous est proposé un concert de "l'Ensemble K". Concert en trio autour de la musique française et de la poésie Œuvres de Jacques Ibert, Maurice Ravel, Camille Saint-Saëns. Élodie Haas-Steiblé au violon, Marie Viard au violoncelle et Pauline Haas à la harpe. Tarifs : 6€ 1 concert / 10€ la soirée (2concerts). 6€ concert commenté #3 Gratuité pour les enfants jusqu'à 18 ans pour l'ensemble du festival. +33 6 11 49 37 49

