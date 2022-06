CONCERT DU TRIO ALISMA DANS L’ÉGLISE DE DISSÉ-SOUS-BALLON Marolles-les-Braults Marolles-les-Braults Catégories d’évènement: Marolles-les-Braults

Sarthe

CONCERT DU TRIO ALISMA DANS L’ÉGLISE DE DISSÉ-SOUS-BALLON Marolles-les-Braults, 2 juillet 2022, Marolles-les-Braults. CONCERT DU TRIO ALISMA DANS L’ÉGLISE DE DISSÉ-SOUS-BALLON

Place de l’église Église de Dissé-sous-Ballon Marolles-les-Braults Sarthe Église de Dissé-sous-Ballon Place de l’église

2022-07-02 20:30:00 – 2022-07-02 22:00:00

Église de Dissé-sous-Ballon Place de l’église

Marolles-les-Braults

Sarthe Marolles-les-Braults Le Trio Alisma assurera le concert en l’église de Dissé-sous-Ballon.

Le Trio est composé de :

Ulrika Lair : Soprano

Helyette Oriot : Mezzo

Sunhee Park : Pianiste

Cette soirée est proposée par le Centre Culturel de Marolles-les-Braults

Sortie au chapeau Église de Dissé-sous-Ballon Place de l’église Marolles-les-Braults

