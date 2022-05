CONCERT DU GROUPE DOS SANTOS AU CHÂTEAU DE GOULAINE À HAUTE GOULAINE Haute-Goulaine, 3 juillet 2022, Haute-Goulaine.

CONCERT DU GROUPE DOS SANTOS AU CHÂTEAU DE GOULAINE À HAUTE GOULAINE Haute-Goulaine

2022-07-03 17:30:00 – 2022-07-03

Haute-Goulaine Loire-Atlantique Haute-Goulaine

EUR 8 Ce duo franco Chilien qui viendra jouer ses compositions entre jazz et musiques du monde. Un pianiste et un chanteur multi-instrumentiste pour un moment de voyage. nEn intérieur. Concert à 17h30 nTarif unique 8 euros pour les plus de 16 ans n Dos Sonidos enchante et étonne, son large horizon musical ouvert sur le monde redessine à sa manière l’art de la combinaison entre le jazz, le classique et les musiques traditionnelles. France et Chili sont les deux ingrédients de cette réunion humaine et musicale. À travers les itinéraires musicaux des deux artistes naît un répertoire inédit, dont la musique résonne dans une grande liberté artistique. Ces deux artistes explorent la richesse des timbres et des sons qu’ils allient subtilement. Chant, flûte, percussions, guitare et piano convergent dans une réelle énergie communicative. nAu jazz et l’improvisation qui se mêlent à des couleurs néo-classiques, s’insère un chant lyrique et vibrant qui rend hommage à la cosmogonie amérindienne du Chili, dont les textes originaux en espagnol s’inspirent. Des mélodies fortes soutenues par des accents rythmiques qui empruntent aux Caraïbes et l’Amérique du sud, se conjuguent passionnément dans un jeu qui sait garder ses auditeurs à l’affût. nDos Sonidos est comme un voyage lumineux qui met en valeur les différentes cultures des ses musiciens, une exploration à travers un style unique et personnel hors de tous clivages stylistiques. Un chant profond qui nous parle tel un langage universel. nMusique !

Concert du duo Chilien Dos Santos au Château de Goulaine

+33 2 40 54 91 42

Haute-Goulaine

