Concert Dick Banovich Le Coupe Gorge Parthenay, vendredi 29 mars 2024.

Dick Banovich en concert acoustique Roots & blues. D’origine irlandaise, Dick offre des concerts de très haute qualité, construit autour du blues acoustique traditionnel puisé dans les Roots les plus profond… Il est un joueur de guitare acoustique exceptionnel possédant un solide et sensible jeu de picking, ses talents de chanteur ne sont pas en reste et sa voix se pose à merveille sur ce blues des champs traditionnel. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 21:00:00

fin : 2024-03-29 23:00:00

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine rotureauch@gmail.com

