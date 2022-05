Concert des professeurs de l’Ecole de Musique Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Concert des professeurs de l’Ecole de Musique Sélestat, 1 juillet 2022, Sélestat. Concert des professeurs de l’Ecole de Musique Sélestat

2022-07-01 20:00:00 – 2022-07-01

Sélestat Bas-Rhin Pour ce concert, les professeurs de l’Ecole de Musique de Sélestat vous proposent un répertoire axé autour du jazz et des musiques du monde. Jazz et musiques du monde au programme de ce concert en plein air +33 3 88 58 85 75 Pour ce concert, les professeurs de l’Ecole de Musique de Sélestat vous proposent un répertoire axé autour du jazz et des musiques du monde. Sélestat

