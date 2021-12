Dax Dax Dax, Landes Concert de Ste Cécile Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Concert de Ste Cécile Salle Félix Arnaudin Rue Abbé Bordes Dax

2022-01-22 20:30:00 – 2022-01-22 22:30:00 Salle Félix Arnaudin Rue Abbé Bordes

"L'Harmonie de Christus marque une pause. En première partie l'Orchestre Junior de l'école de musique. Pass-sanitaire et port du masque obligatoire.

Salle Félix Arnaudin Rue Abbé Bordes Dax

