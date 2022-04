Concert de l’Echo des Trois Châteaux Eguisheim Eguisheim Catégories d’évènement: Eguisheim

Haut-Rhin

Concert de l’Echo des Trois Châteaux Eguisheim, 7 juillet 2022, Eguisheim. Concert de l’Echo des Trois Châteaux Eguisheim

2022-07-07 20:30:00 – 2022-07-07 21:30:00

Eguisheim Haut-Rhin Un concert d’été de chant choral avec le Choeur d’Hommes Echo des Trois Châteaux et la participation du groupe vocal mixte Not’en Vrac de Nambsheim. Un concert d’été de chant choral avec le Choeur d’Hommes Echo des Trois Châteaux et la participation du groupe vocal mixte Not’en Vrac de Nambsheim. +33 3 89 23 41 04 Un concert d’été de chant choral avec le Choeur d’Hommes Echo des Trois Châteaux et la participation du groupe vocal mixte Not’en Vrac de Nambsheim. Eguisheim

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Eguisheim, Haut-Rhin Autres Lieu Eguisheim Adresse Ville Eguisheim lieuville Eguisheim Departement Haut-Rhin

Eguisheim Eguisheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eguisheim/

Concert de l’Echo des Trois Châteaux Eguisheim 2022-07-07 was last modified: by Concert de l’Echo des Trois Châteaux Eguisheim Eguisheim 7 juillet 2022 Eguisheim Haut-Rhin

Eguisheim Haut-Rhin