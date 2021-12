Sélestat Sélestat Bas-Rhin, Sélestat Concert de la Nouvelle Année Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Concert de la Nouvelle Année Sélestat, 30 janvier 2022, Sélestat. Concert de la Nouvelle Année Sélestat

2022-01-30 17:00:00 – 2022-01-30

Sélestat Bas-Rhin Sélestat 0 EUR Les musiciens de l’Harmonie, sous la direction de Julien Suwatra, vous emmènent faire un voyage dans différents pays, avec différentes ambiances. Le concert annuel de l’Harmonie 1990 vous fera voyager dans divers pays avec différentes ambiances musicales ! +33 6 10 79 29 77 Les musiciens de l’Harmonie, sous la direction de Julien Suwatra, vous emmènent faire un voyage dans différents pays, avec différentes ambiances. Sélestat

dernière mise à jour : 2021-12-07

